Salmón a la parrilla estilo cubano: La receta con aguacate tendencia en EE.UU.

Cuando llega el calor y los días se vuelven más largos en ciudades como Miami, Los Ángeles o Houston, no hay nada más gratificante que encender la parrilla. El pescado es, por excelencia, el protagonista de las cenas ligeras, pero si le agregamos el toque cremoso del aguacate y la profundidad de las especias caribeñas, la experiencia se transforma por completo. Aquí te diremos cómo preparar un rico salmón que te recordará tus raíces.

Salmón estilo cubano

Este salmón al estilo cubano no solo destaca por su perfil nutricional, rico en grasas saludables y Omega-3, sino por una técnica de marinado que utiliza el aguacate como base para proteger la humedad del pescado durante la cocción. Esta receta está diseñada para rendir 6 porciones, lo que la hace ideal para la celebración de Pascua.

Ingredientes:



1 filete de salmón grande (aproximadamente de 1.5 a 2 libras)

2 aguacates maduros

2 dientes de ajo finamente picados

1 cucharada de jugo de limón verde

½ cucharadita de comino molido

¼ de cucharadita de sal kosher

2 tazas de tomates cherry

¼ de taza de cebollín

1 cucharada de cilantro fresco picado

Preparación paso a paso

En un tazón mediano, comience triturando medio aguacate junto con el ajo picado, el jugo de limón, el comino y la sal. Debe obtener una pasta suave y homogénea. Unte esta mezcla sobre la superficie del filete de salmón, asegurándose de cubrirlo de manera uniforme. El paso crítico para el éxito de este plato es la refrigeración: deje reposar el pescado marinado durante al menos 30 minutos. Esto permite que los sabores penetren en la fibra del salmón y que el ácido cítrico comience a trabajar sutilmente en la proteína.

Para mantener la jugosidad del pescado y evitar que la pasta de aguacate se queme directamente sobre las brasas, utilice la técnica del papillote en parrilla. Envuelva el salmón y los tomates cherry en un trozo grande de papel aluminio resistente. Colóquelo en la parrilla a fuego medio durante 10 a 12 minutos. El vapor generado dentro del papel aluminio cocinará el pescado de forma pareja mientras los tomates se suavizan y liberan su jugo.

Una vez que el salmón esté bien cocido y se desmorone fácilmente con un tenedor, transfiéralo con cuidado a un platón de servicio. Sirva con resto del aguacate fresco en rebanadas o cubos, las cebolletas crujientes y el cilantro picado.

Puedes acompañarlo con arroz integral con coco o una ensalada de quinua.