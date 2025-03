Adrián Marcelo ya contactó a la mamá de Poncho de Nigris; ¿cuánto dinero le ofreció por una entrevista?

🚨 En redes la Sra Crista sobre Adrian.



"No cabe duda que me llevo una SORPRESA, el Sr Adrian Marcelo, en toda la extensión de la palabra, aunque me critiquen todos los envidiosos el perdón si existe, el Sr es un caballero, el y su equipo me trataron super bien, buen anfitrión." pic.twitter.com/TADOos2QZ6