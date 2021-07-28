Adriana Arbeláez demuestra que sí tuvo una relación con Manuel José.

Adriana Arbeláez tiene pruebas de la relación que tuvo con Manuel José.

Adriana Arbeláez demuestra que sí tuvo una relación amorosa con Manuel José. La mujer enseñó pruebas que desmienten al cantante de que lo sedujo alcoholizado.

Hace unos días, el intérprete colombiano acusó a la madre de su presunto hijo y a su abogada de querer ensuciar su carrera a raíz de una demanda de paternidad en su contra.

"El dice que no fuimos, no somos, ni seremos y yo lo les voy a mostrar para que tomen sus conclusiones de cómo te trataba el señor cuando eramos pareja", dijo Adriana en conferencia de prensa y procedió a dejar oír una grabación amorosa y varios chats de WhatsApp que muestran una relación a todas luces.

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Adriana Arbeláez niega haber abusado de Manuel José

La relación afectiva entre Adriana Arbeláez y Manuel José duró un año y aprovechó la oportunidad para desmentir que lo había emborrachado, abusado de él y que le pidió que no volviera nunca más.

Yo no soy una mujer de la calle como él me quiere hacer creer, yo soy una asesora financiera, tengo dos licenciaturas, una especialidad fiscal, yo les ofrecí servicios financieros a ellos cuando vinieron a México a hacer su carrera

La asesora financiera aseguró que a los dos meses de embarazo pretendía que se tomara dos pastillas del día después, porque él no se haría cargo de él si lo tenía.

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