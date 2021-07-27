César Bono recuerda a su exesposa Patricia Castro sobre el escenario.

César Bono llora en su obra de teatro al recordar a su exesposa.

Con más de 3,732 funciones y con todo y que la pandemia no ha terminado, César Bono volvió a levantar el telón del monólogo Defendiendo al cavernícola, bajo la producción de Morris Gilbert.

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Eso es lo único que los hombres esperamos de nuestros amigos, constancia, si es codo que sea codo, si está loco que sea loco

Al término de la función, César fue ovacionado por el público y recibió un reconocimiento de parte de la Asociación de Periodistas Teatrales, como el actor del monólogo con más funciones en escenario.

Deseamos entregar el premio Carlos Salcida para mejor actor de monólogo a Don César Bono y queremos hacer una mención en especial, porque ha mejorado muchísimo el trabajo en general de César Bono

Los recuerdos de su exesposa

Por cierto, que durante la obra se hace referencia en todo momento a la exesposa de César Bono, Paty Castro, lo que lo lleva a conmoverse hasta el llanto; sin embargo, el actor aseguró que dicha reacción es parte de la misma actuación.

Paty la que aparece en el video al principio… pero no es lo que me conmueve, yo, así como me ves en el escenario, así leí la obra por primera vez. O sea, estaba yo en la casa de ustedes en una cama y lloré como lloro. No había videos de Paty y no tenía cuatro nietos y en la vida sucedieron muchas cosas. Volvemos al principio de nuestra conversación

Enfatizó que a pesar de los diversos problemas de salud que ha enfrentado y que depende de un bastón para desplazarse, lo más importante para él, es la posibilidad de seguir activo en el escenario.

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Los ESPERAMOS " POR FIN , DE REGRESO 3341 +100=3441 FUNCIONES GRACIAS MUCHAS GRACIAS .SIGO ," DEFENDIENDO AL CAVERNICOLA" https://t.co/16z3AzT8Bx — César Bono (@cesarbono) November 26, 2019