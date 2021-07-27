Aida Pierce cree que Ginny Hoffman busca vengarse de Héctor “N”.
“Yo pienso que todo esto es despecho": La actriz acapulqueña reveló detalles sobre la detención del histrión mexicano.
Aída Pierce estaría dispuesta a testificar en favor de Héctor “H”.
Hace más de 20 años, Aida Pierce mantuvo una relación sentimental con Héctor “N”, a quien dice conocer a la perfección y duda rotundamente de las acusaciones que en su contra ha hecho Ginny Hoffman y su hija Alexa Parra por presunto abuso sexual.
Pero eso no es todo, Aida tiene la teoría de que todo se trata de un plan que Ginny, junto con su expareja del actor de nombre Paulina, crearon para vengarse de Héctor, por algo jamás contado sobre él y que es la propia Aida, quien lo revela a Ventaneando.
Como yo ya tenía a mi hijo, yo no le podía seguir el paso. Yo le dije a Héctor ‘mira, vamos a seguir como amigos porque tú eres muy buen amigo mío’. Él me confesó todo, me dijo que era bisexual, yo no tenía ningún problema con eso y yo pienso que eso ha de haber sido con todas sus parejas
La artista, de 64 años, recordó una anécdota con Paulina, exnovia del imputado.
Pasa tiempo y de repente lo apresaron. Me vino a la cabeza esto que yo viví, con una persona que se llama Paulina, que es una ex de Héctor
Voy a hacer una película y nos ponen en un camión, donde yo voy atrás para una locación. Una güerita que estaba en la parte de adelante llegó con unos gritos espantosos ‘Aida Pierce, yo te conozco porque yo también fui novia de Héctor’. Me dijo ‘Oye Aida a ti no te hizo la vida imposible Héctor porque yo tuve que ir al psiquiatra’. Me dijo ‘si sabías que era homosexual ¿no te traumó?’ Le digo ‘yo todavía soy amiga de Héctor, no puedo estar hablando de cosas de él’
Ella me dijo que buscó a Ginny Hoffman para platicarle y contarle lo que hacía con su hija ‘él se la subía a las piernas para ver una película’. En primer lugar, me pareció muy extraño que una persona que terminó con un hombre busqué a su ex para ser su amiga
Aída Pierce considera que Paulina y Ginny buscan vengarse de Héctor "N".
Yo hablé con Héctor y le dije ‘esa señora me contó esto’. Él me dijo ‘que barbaridad, es una señora que me ha traído muchos problemas’. Yo después leí que ella está como uno de los testigos de Ginny Hoffman para hablar mal de Héctor
Yo pienso que todo esto es despecho por parte de las dos, quizás no tuvieron una relación idónea con él, quizás no fue el amor que ellas esperaban. Esto a mí me sabe a venganza
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Aida Pierce asegura que está dispuesta a declarar a favor de Héctor “N”
Aida Pierce asegura que la relación que tuvo hace más de 20 años con Héctor "N" quedó en tan buenos términos, que siguieron en contacto por mucho tiempo, hasta que Ginny Hoffman apareció en la vida del actor.
Yo le dije a Héctor ‘yo voy a buscar a mis otros novios y tú a tus otras novias y seguimos como amigos’. Yo a la señora Ginny Hoffman nunca la he vibrado bien. Ellos grababan Chiquilladas en un estudio de Chapultepec, pasaban todos los chiquillos y yo decía ‘que niña tan pesada y tan sangrona’. Siempre la visualicé como una pesada
Héctor me dijo ‘Fíjate que ando con Ginny Hoffman y va muy en serio la situación’. Yo le dije ‘No quiero que tengas un problema, yo no la conozco, pero siento que es celosa, es insegura, es una mala persona. Y mejor me alejó de tu vida’. Cuando empezó a decir que Héctor hacía eso con su hija, nos buscamos y nos tomamos un café
Aida lamenta que Ginny nunca haya logrado olvidar a Héctor y se haya ensañado con él al grado de enviarlo a prisión, además de refrendar que estaría dispuesta a testificar en favor del actor.
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