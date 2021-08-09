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En Vivo

Adriel Favela sella gran alianza con Fonovisa Records.

El joven cantante siguen creciendo a pasado agigantados en su carrera musical, ahora con una gran alianza con Fonovisa Records.

ADRIEL FAVELA

Escrito por: Luis Madrid | Marktube

El cantante y compositor, Adiel Favela, hace oficial su nueva alianza con la empresa y máxima representante del género regional mexicano, Fonovisa Records, empresa que forma parte de la familia Universal Music Latin Entertainment.

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Y es que se busca impulsar la creatividad del joven nacido en San Francisco, California. El contrato abre la puerta a varios jóvenes que ahora son apoyados por el mismo Adriel bajo su marca Esperanto Music Group.

Me siento bendecido y agradecido por poderles mostrar fragmentos de mi vida de la forma más pura y honesta posible a través del lenguaje universal que es la música, estoy orgulloso del equipo que se está creando porque hay talento, visión, paciencia e inteligencia para ese ajedrez musical

Por su parte, Antonio Silva, Managing Director de Fonovisa/Disa- México/USA, aseguró que el joven cantante es una de las grandes promesas de la música por su talento e innovación.

Adriel es un apasionado de la música, reconocido como uno de los artistas jóvenes con un talento excepcional, innovador y multifacético, una carrera impecable en el Regional Mexicano y también pasando por colaboraciones con el género urbano, un artista en toda la extensión de la palabra

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Adriel Favela ha impulsado su carrera con mucho corazón y energía positiva, por lo que sigue escribiendo una gran historia dentro de la música. Además, de seguir apoyando a los jóvenes talentos que al igual que él quieren brillar en el regional mexicano.

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