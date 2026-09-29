5 ideas de maquillajes fáciles para Halloween: ideales para principiantes

Para quienes no tienen experiencia con brochas, delineadores o maquillaje artístico, existen atuendos de Halloween fáciles que pueden realizarse en casa sin dominar técnicas profesionales. Una calavera minimalista, una gatita misteriosa o una vampira clásica son algunas alternativas que permiten transformar el rostro con pocos productos.

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Además, no es necesario contar con un disfraz elaborado para conseguir un resultado temático. Un delineador negro, sombras, máscara de pestañas y un labial pueden ser suficientes para crear diferentes personajes a través del maquillaje. La clave está en elegir un diseño acorde con el nivel de experiencia.

5 maquillajes fáciles de Halloween para principiantes

Estas propuestas requieren pocos productos y pueden adaptarse tanto a un maquillaje discreto como a uno más llamativo:



Calavera minimalista: aplica la base habitual. Con un delineador negro, marca círculos alrededor de los ojos. Oscurece la punta de la nariz y dibuja líneas finas desde las comisuras de los labios hacia las mejillas para simular los dientes. No es necesario cubrir todo el rostro de blanco. Gatita misteriosa: realiza un delineado negro alargado, marca la punta de la nariz y dibuja pequeños trazos a cada lado del rostro para representar los bigotes. Puedes completar el maquillaje con labios negros, marrones o rojos. Muñeca de porcelana: utiliza una base uniforme, agrega rubor en las mejillas y dibuja pequeñas pestañas en la zona inferior de los ojos con delineador. Un labial rosado o rojo y algunas pecas falsas ayudan a completar el personaje. Vampira clásica: utiliza sombras oscuras alrededor de los ojos y un labial rojo profundo. Para darle un aspecto más característico, puedes agregar un pequeño hilo de sangre artificial en una de las comisuras de la boca. Payaso tenebroso: marca los ojos con sombras oscuras y utiliza delineador para crear líneas que se extiendan desde las cejas hacia arriba y desde las pestañas inferiores hacia las mejillas. Completa con labios rojos y un pequeño círculo del mismo tono en la punta de la nariz.

¿Qué tener en cuenta para hacer un maquillaje de Halloween en casa?

Para obtener un resultado prolijo, es conveniente comenzar con diseños sencillos y utilizar productos cosméticos formulados específicamente para la piel. Las pinturas, marcadores o materiales de manualidades no deben utilizarse sobre el rostro aunque aparezcan en algunos tutoriales de redes sociales.

También es recomendable hacer una prueba previa si se incorpora un producto que nunca se utilizó. Durante la celebración, evita acercar productos cosméticos demasiado a los ojos y, al finalizar, retira completamente el maquillaje.

La Academia Americana de Dermatología (AAD) recomienda limpiar el rostro antes de dormir y retirar el maquillaje con productos adecuados para la piel. Con estos cuidados y un diseño sencillo, es posible conseguir un look de Halloween original sin necesidad de experiencia profesional.