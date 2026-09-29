El fenómeno de las Guerreras Kpop sigue arrasando en las fiestas de cumpleaños y eventos infantiles, presente en diseños de dulceros, piñatas, o en la temática general del evento.

Si estás planeando una celebración inspirada en el famoso grupo virtual de cazadoras de demonios, los bolos o recuerdos con golosinas no pueden faltar.

Centrar tus creaciones en Zoey y Mira es una apuesta ganadora por el increíble contraste visual de sus personajes: el estilo urbano con tonos negros y amarillos frente al toque rebelde, rosa y fucsia.

Kunno le lleva la contraria a Mono en La Granja VIP y platica con Pimpinela sobre las nominaciones (VIDEO)

5 ideas para hacer dulceros de Zoey y Mira de las Guerreras Kpop

Dulceros cilíndricos con ventanas de botellas de plástico

Recorta la sección lisa y central de botellas de plástico transparentes para formar un cilindro limpio. En el centro de la pieza, recorta un cuadrado que servirá como la ventana para introducir golosinas.

Imprime imágenes de Zoe y Mira y pégalas sobre circulos de foami que luego utilizarás para tapar los extremos del cilindro. Lo demás decóralo con listón brillante.

Ideas de dulceros personalizados de las Guerreras Kpop|Pinterest

Mini piñatas dulceras de foami y acetato

Calca o dibuja la silueta del rostro de las guerreras. Remarca el contorno por detrás con lápiz y frótalo sobre foami de color claro para transferir la silueta base. Recorda dos figuras de cartón grueso con la misma silueta y une con una tira de cartón para formar la caja.

Idea de dulcero de las Guerreras Kpop para fiesta de cumpleaños|Pinterest

Conos dulceros

Con cartulina, enrróllalas en forma de cono gigante y asegura el borde con silicón caliente. Coloca en la punta del cono un papel de seda o papel china picado. Imprime los rostros de las guerreras y añade un lazo o listón de organza para cerrarlo.

Cajita para dulceros de las Guerreras Kpop|Pinterest

Vasos dulceros

Consigue vasos de plástico transparentes con tapa de domo. Pega stickers de los personahes en el exterior y listo.

Las mejores ideas de dulceros de las Guerreras Kpop para tus fiestas|Pinterest

Cajitas loncheras sorpresa con plantillas descargables

Imprime planchas de plantillas para cajas tipo lonchera, corta y dobla las pestañas marcadas para ensamblar bien la pieza. Agrega elementos de las Guerreras Kpop para personalizar.

