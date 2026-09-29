¿Quién gana el Duelo de Nominación de La Granja VIP?; esto es lo que se sabe del Granjero que se salva de ser nominado

Hasta el momento se desconoce qué Granjero o Granjera ganará el Duelo de Nominación en La Granja VIP este martes 29 de septiembre ya que esto se definirá durante la Gala, misma que dará inicio en punto de las 20: 30 horas, tiempo del centro de la Ciudad de México, la cual será transmitida a través de Azteca UNO.

¿En qué consiste el Duelo de Nominación de La Granja VIP?

El Duelo de Nominación se lleva a cabo todos los martes en La Granja VIP, este día es uno de los más decisivos ya que se revela quién se suma a la tabla de nominación. Esto se hace mediante una competencia de destreza en donde dos Granjeros deberán enfrentarse. Uno es elegido por el público mediante votos y el otro es elegido por el Capataz. Dicha competencia consiste en un enfrentamiento donde los Granjeros deberán superar una prueba, pero con el reloj encima; sólo quien logre cumplir con la meta en el menor tiempo posible será el ganador. La persona que pierda se suma de forma automática a la tabla de nominación y quedará en riesgo de abandonar la competencia.

Ahora bien, algo que será diferente en esta cuarta semana es que 4 Granjeros o Peones serán lo que se enfrenten ya que el pasado lunes se unieron parejas por medio de un cordón por lo que el público votará por una pareja, la cuál se enfrentará a otra, misma que será elegira por Mario "Mono" Osuna.

Hasta el momento en la tabla de nominación se encuentra “La Bebeshita” y Julio Camejo, ella quedó en esta posición como parte del “Legado” que dejó el tercer eliminado de la competencia, Carlos Trejo.

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¿Cómo votar para elegir a los Granjeros o Peones que se enfrentarán en el Duelo de Nominación?

El voto del público es sumamente fundamental y puede hacer la diferencia ya que este tiene la posibilidad de votar por el Granjero o Peón que quiere que se enfrente en el Duelo de Nominación. Para emitir tu voto solo deberás ingresar al sitio web de Azteca UNO, dar click en la sección “La Granja VIP”, la cual se encuentra en la parte superior izquierda y posteriormente seleccionar la parábola “Voto”, la cual se encuentra en la parte superior izquierda. Una vez que logres ingresar encontrarás el nombre de las 7 parejas que hay. Es importante que sepas que podrás repartir 10 votos entre los Granjeros que prefieras.

Por otro lado, también puedes votar de forma directa DANDO CLICK AQUÍ y listo. Recuerda que hacerlo es completamente gratis, solo tendrás que contar con internet estable.