Cómo eliminar el olor de orina de perro de tu hogar: 4 ideas que sí funcionan, según los expertos

Durante los primeros meses de adaptación de una mascota, es normal que se le dificulte hacer sus necesidades en el espacio indicado. Si últimamente has estado lidiando con los orines en el interior de tu casa, a continuación te compartimos 4 ideas eficaces para eliminar ese olor a orina de perro que puede quedarse impregnado en el piso y los muebles de tu hogar.

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¿Cómo eliminar el olor a orina de perro en tu hogar? 4 ideas efectivas, según los expertos

La mejor opción siempre será un limpiador enzimático. Este tipo de productos están formulados con enzimas naturales que descomponen la materia orgánica a nivel molecular, lo que significa que destruyen el origen del mal olor. Sin embargo, su costo en el mercado suele ser algo elevado, por encima de los $500 pesos mexicanos. Por ello, te compartimos algunas alternativas caseras e igual de efectivas, según expertos de Home Center, LuloPet y Patitas&co.

Absorbe el líquido cuando esté fresco: El papel absorbente se convertirá en tu mejor aliado. Colócalo sobre el líquido fresco y déjalo sobre la mancha hasta que absorba todo. Jamás lo frotes. Una vez que se absorba la mayor cantidad, limpia con agua y jabón.

Solución de vinagre: El vinagre es un desinfectante natural que absorbe los malos olores. Humedece un paño con vinagre para retirar la mancha. Posteriormente, mezcla dos tazas de este con agua y rocía sobre la zona afectada. Deja que seque por completo.

Bicarbonato de sodio: Existen dos formas de usar el bicarbonato de sodio para erradicar el olor a orina. La primera es aplicarlo de manera pura y directa sobre la mancha, dejarlo reposar toda la noche y barrer al día siguiente. Un segundo uso es crear una pasta con dos partes iguales de bicarbonato de sodio, dos de agua oxigenada y un chorrito de jabón para platos. Aplica la mezcla sobre la mancha, deja reposar de 30 a 60 minutos y enjuaga con un paño húmedo.

Jabón con agua oxigenada: Mezclar jabón líquido con agua oxigenada también es una gran opción para sacar el olor a orina de perro, especialmente en alfombras y tapetes.

Perro | Crédito: Canva

¿Qué debes EVITAR por completo?

Si bien el cloro es un gran desinfectante, jamás debes usarlo para limpiar la orina de perro, ya que sus propiedades pueden reaccionar con la misma y generar gases tóxicos. Tampoco se recomienda usar amoniaco doméstico, ya que el efecto será el mismo.