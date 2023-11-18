Hay momentos en los que pueden haber dudas, como también búsqueda de certezas. Por tal razón, en esta ocasión vamos a darte la explicación correspondiente y contarte que adultos mayores no van a recibir el pago de la Pensión Bienestar para el Buen Fin 2023.

Empecemos mencionando que, este mes es en el que se realizan los pagos correspondientes de la Pensión Bienestar como del Buen Fin, dos fechas que claramente son muy esperadas por parte de la población mexicana.

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¿Qué adultos mayores no recibirán el pago de la Pensión Bienestar para el Buen Fin 2023?

El calendario extraoficial de pagos para noviembre, indica que aquellos adultos mayores cuyo primer apellido comience con la P a la Z, no van a disponer de su dinero antes de El Buen Fin 2023.

Agreguemos también que, la gente cuyo apellido comience con P y Q, van a estar recibiendo el depósito hasta el martes 21 de noviembre, justo el día posterior a la finalización del Buen Fin 2023 y del día festivo correspondiente a un nuevo aniversario de la Revolución.

Agreguemos también que, los demás apellidos, hasta llegar lógicamente a la Z van a cerrar con los pagos para el lunes 27.

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Vale recordar que, el 6 recibieron el pago los apellidos con letra A, el 7 con B, 8 con C, jueves 9 aquellas personas con apellidos con iniciales en D o en E o F, el 10 con G, el lunes 13 con H, el martes 14 nombres de familia que iniciaran con I, J y K, el 15 con L, el 16 con M, el viernes 17 con la letra N, Ñ y O.