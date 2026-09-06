¿Qué pasa si mueres en un sueño? La ciencia responde y la respuesta podría ser mortal

Si sueñas regularmente que mueres, en alguna ocasión te habrás preguntado si es posible morir en un sueño, pues al soñar este tipo de situaciones puedes experimentar una sensación que pareciera real. No obstante, es importante señalar que la UNAM, explica que los sueños pueden incluir experiencias sensoriales y emocionales, mientras que el Instituto Nacional de Psiquiatría estudia su contenido durante el sueño REM, lo que hace referencia a que no existe del todo evidencia científica de que morir dentro de un sueño provoque un deceso fatal.

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¿Qué dice la UNAM sobre morir en un sueño?

De acuerdo con lo que ha mencionado la Universidad Autónoma de México (UNAM), los sueños pueden ser experiencias subjetivas muy vívidas en las que el cerebro integra emociones, recuerdos y diferentes estímulos, especialmente durante el sueño MOR. No obstante, diversos estudios han hecho mención de que, si bien "se muere cada noche" para hacer referencia a la desconexión que el cuerpo sufre del cerebro durante el estado de sueño profundo, no existe evidencia clara de que morir durante un sueño produzca la muerte en la vida real.

Soñar que mueres: ¿puede realmente pasar algo?

Por otro lado, el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (INPRFM) advierte que los sueños son fenómenos que ocurren durante el sueño, particularmente durante la fase REM o MOR, por lo que dentro de sus investigaciones mediante despertares experimentales analiza su relación con la actividad cerebral, lo que les ha permitido estudiar que soñar que mueres no significa que tu cuerpo esté muriendo, ni existe evidencia en estas investigaciones de que una persona pueda morir en la vida real como consecuencia de morir dentro de un sueño.

¿Qué significa morir en un sueño según el esoterismo?

De acuerdo con las ideas esotéricas, el soñar que mueres puede simbolizar una profunda transformación espiritual, el fin de un ciclo kármico y la disolución del ego para dar paso a un renacimiento interior y limpieza energética.