Advierten nueva pandemia en México por metapneumovirus de China

A poco de haber superado la pandemia por COVID-19, el mundo estaría nuevamente en riesgo por un virus que se propaga masivamente desde China y que incluso afectaría a México y a otros países de América Latina.

Ante la alarma mundial generada por el metapneumovirus, expertos en salud han respondido las dudas de la población sobre este virus respiratorio que ha cobrado fuerza en su país de origen.

¿Habrá una nueva pandemia por el metapneumovirus?



Alejandro Macías, profesor y científico de México, compartió las respuestas a varias de las inquietudes despertadas en la población tras las especulaciones de un nuevo virus internacional.

De acuerdo con el también infectólogo, el metapneumovirus no forma parte de una emergencia sanitaria actualmente, por lo que se descartan las posibilidades de una nueva pandemia que azote a México.

Según el experto, este virus es estacional y es conocido desde hace varios años. Aunque fue nombrado y estudiado hace relativamente poco tiempo, no representa algo nuevo y se ha confirmado que se trata de una enfermedad que no tiene la capacidad de desencadenar brotes internacionales.

¿Qué es el metapneumovirus chino?



La alerta de pandemia se registró debido al incremento de contagios por este virus en China; sin embargo, el metapneumovirus humano es un patógeno estacional que desencadena algunos contagios limitados en ciertas temporadas del año.

En el hemisferio norte esta temporada de infecciones se registra de octubre a abril de cada año, y enfermedades como el coronavirus, la influenza, el virus sincitial y otras enfermedades respiratorias aumentan su presencia.

Es importante mencionar que, al no ser virus nuevos, no representan una amenaza mayor y no pueden desatar crisis sanitarias internacionales.

¿Cuáles son los síntomas del metapneumovirus humano?



Tomando en cuenta que el metapneumovirus humano es un virus común, sus síntomas suelen ser leves y moderados, aunque en casos específicos es capaz de desencadenar neumonía.

Generalmente, quienes la padecen presentan tos, fiebre, congestión y sibilancias. Se trata de una enfermedad similar a un resfriado que puede curarse en cuestión de días.