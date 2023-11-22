Es un hecho de sentido común, el comprender que una determinada temperatura termina teniendo una buena dosis de incidencia dentro de nuestra vida diaria. Ahora bien, en la premisa que nos convoca, vamos a hablar sobre la manera en que afecta la temporada de frío a la calidad del sueño.

Los especialistas coinciden en afirmar que, el descanso que tenemos en las estaciones varía en función de las temperaturas, como de las circunstancias climáticas que se presentan. La realidad, es que uno lo evidencia a partir de la experiencia.

¿Cuáles son todos los beneficios de dormir desnudos? Te los contamos.

Te puede interesar: Esta es la causa de por qué soñamos cuando dormimos.

¿Cómo afecta la temporada de frío a la calidad de sueño?

Pensemos en que lógicamente, cuando se presenta el frío en modo estación (es decir durante el invierno) se tiene una menor dosis de luz solar y con ello un consecuente cambio de horario, el Sol aparece por menor cantidad de horas durante el día. El fenómeno engaña al cerebro, pues con eso terminas teniendo ganas de dormirte antes. Consideremos también que, el cuerpo genera más melatonina, la que es conocida como la hormona del sueño.

Posteriormente hay un aumento de enfermedades y esto se explica en que, el invierno tiene como una de sus características al hecho de que el aire es más seco y fresco y con ello se van propiciando la transmisión de problemas de salud que pueden tener algún tipo de gravedad. Consideremos que si estás enfermo, es más difícil dormirse, también si eres una persona friolenta y no has adaptado tu habitación al periodo climático que atraviesas, todo será cuesta arriba. Así que, desde esos aspectos es mejor tomar prevenciones.

También te puede interesar: ¿Qué significa soñar con familiares muertos?

Y finalmente, hay mayor cansancio. La razón radica en que con la llegada del invierno se percibe que es posible dormir más, debido a que la temperatura es más beneficiosa para terminar de tener un ciclo más eficiente a partir de que tu cuarto está con una buena dosis de calor que se terminó de esparcir por el lugar y que colabora para estar con un sueño profundo.