¿Cómo afiliarme al IMSS e Infonavit si soy un trabajador independiente?

Mucho se desconoce sobre los derechos laborales y las instancias que los rodean. A veces la información abruma, pero aquí buscamos brindar respuestas con calma. Dicho esto, toma nota, pues vamos a contarte cómo puedes afiliarte al IMSS y al Infonavit, si eres un trabajador independiente.

Empecemos diciendo que en la reforma reciente de la Ley de Seguro Social, se sostiene que han habido modificaciones numerosas en las estructuras de la sociedad mexicana.

Agreguemos, también para dar un ejemplo, que los mercados laborales han cambiado muchísimo y el avance, transformación derivado de la tecnología, se puede considerar como una realidad evidente y contundente que lleva a entender este nuevo mundo.

Puedes acceder al Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) de la siguiente manera: debes presentar la Clave Única de Registro de Población (CURP), Número de Seguridad Social (NSS), correo electrónico y tienes que proporcionar datos para responder a un cuestionario médico proporcionado por este ente, llenado por el solicitante y por cada familiar a asegurar cuando ellos apliquen.

Por otro lado, para afiliarte al Infonavit la cosa es así: ser un contribuyente cumplido del Régimen de Incorporación Fiscal, no cotizar o dar aportaciones patronales al IMSS o al instituto durante los últimos 2 años, no tener adeudos con esta institución en caso de haber pertenecido al Régimen de Pequeños Contribuyentes, no haber ejercido un crédito hipotecario y finalmente, contar con un Número de Seguridad Social (NSS) emitido por el IMSS.

Y considera también, ir armándote de paciencia, ya que los trámites pueden tardar varios meses en el proceso.