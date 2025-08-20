Humberto Zurita revela los detalles del accidente que sufrió
Humberto Zurita, un actor que hace tres años sufrió la caída desde un caballo, necesitando intervención médica en su columna. Situación que lo marcó
Humberto Zurita en el mundo de la televisión mexicana es ampliamente conocido por su trayectoria, quien actualmente se encuentra en una relación amorosa con la actriz y cantante Stephanie Salas, viviendo plenamente su vida a lado de sus seres queridos y amigos.
Sin embargo, en una entrevista realizada a un medio de comunicación, explicó los detalles sobre lo que sufrió en un accidente de hace tres años. Un momento que marcó su vida por todo lo que experimentó en aquellos momentos. Te revelaremos lo que comento al respecto.
¿Qué accidente sufrió Humberto Zurita?
Durante su vida, el actor Humberto Zurita, se ha destacado por ser un hombre que ha practicado la equitación desde hace varios años, un deporte muy reconocido, pero que es de alto riesgo, puesto que se maneja un animal de grandes dimensiones y peso.
Pero en una etapa de su vida, que se mantenía en el extranjero, al regresar al país, tuvo el impulso de nuevamente montar, sin antes realizar pequeñas prácticas, puesto que ya había pasado mucho tiempo desde que se subía a un caballo, detalles que reveló en una entrevista con TVNotas.
Olvido que hay ciertos pasos que debe hacer antes de subirse al 100 por ciento al animal, lo que provocó que el actor cayera de cabeza, situación por la cual sufrió una terrible caída, marcando una etapa de su vida.
¿Cuál es el estado de Humberto Zurita tras accidente?
Durante la entrevista realizada al mismo medio de comunicación, explicó que sufrió un accidente importante, por lo que fue necesaria una intervención médica en su columna, zona en la que se aplicó titanio especial, una situación muy delicada que necesitó de expertos.
Dentro de los detalles que compartió, cuando se iba a despertar de la intervención, pudo percibir la presencia de Christina Bach, su exesposa que falleció en el 2019 por una terrible enfermedad. Fue la única vez en que pudo presenciar a su esposa fallecida.
Aunque Humberto Zurita ya se encuentra estable de salud, ha necesitado de varias consultas, ya que la caída le provocó importantes secuelas. Por lo que va a un neurólogo, y toma terapia de Tai Chi, entonces sigue en un proceso de recuperación y fortaleza para su cuerpo.