VIDEO: Kenia Os muestra su amor por Peso Pluma al darle un beso durante entrevista

Kenia Os y Peso Pluma se han convertido, sin duda, en una de las parejas más importantes y llamativas que México tiene en la actualidad. El amor que ambos se profesan no deja nada a la imaginación, y para muestra de ello está el beso que la influencer le dio a su novio en plena entrevista.

Para poner un poco de contexto, vale decir que Peso Pluma y Kenia Os comenzaron su relación a inicios de este año, por lo que aún continúan en una etapa temprana de su vínculo amoroso. Esto hace que las muestras de afecto sean constantes, pues desean demostrarse el amor que se tienen en todo momento.

Kenia Os y Peso Pluma en meses han tenido todas las ideas de citas posibles😭 pic.twitter.com/JHZ7YA8qWA — martin (@keniconnor) August 14, 2025

Así fue el beso que Kenia Os le dio a Peso Pluma en medio de una entrevista

En los últimos días, Kenia Os, influencer y cantante de 26 años de edad, concedió una entrevista en línea con el medio CNN. La misma trajo consigo uno de los momentos más emotivos del mes, pues esta tuvo que ser interrumpida durante unos segundos gracias a la intervención de Peso Pluma.

Fue durante la charla que Kenia Os se despidió de su novio, Hassan Emilio Kabande Laija, a través de un dulce y tierno beso que acaparó las miradas de sus seguidores. De hecho, el mismo fue tan emotivo que causó la risa del entrevistador Juan Carlos Arciniegas, el cual mostró su ternura ante dicha situación.

Cabe mencionar que ambos cantantes participaron juntos en el tema “Tommy y Pamela”, el cual llegó a distintas plataformas en julio del año pasado. A partir de ahí la unión entre ambos fue creciendo de manera gradual al punto de convertirse en pareja a inicios del 2025, convirtiéndolos en una de las relaciones más virales del memento.

Kenia OS en una reciente entrevista para CNN. pic.twitter.com/0NqRHmQdbc — Kenia Info (@KeniaOsInfo_) August 20, 2025

¿Kenia Os y Peso Pluma piensan casarse?

Peso Pluma y Kenia Os han demostrado que el amor que se tienen es real, y para muestra de ello está la cantidad de detalles que se ofrecen y que sus fanáticos celebran. Y si bien tienen todo para ser una pareja consagrada, hasta el momento ninguno ha hablado de planes de matrimonio a corto, mediano o largo plazo.