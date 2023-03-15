VIDEO: ¡Sujeto agrede a una mujer! Policía lo enfrenta a golpes

Lamentablemente las agresiones físicas hacia las mujeres siguen siendo muy frecuentes, en este video se observa a un hombre agrediendo a su pareja, pero no se esperaba que unos policías pasarán por el lugar y la defendieran. Uno de los uniformados no lo pensó dos veces y llegó a soltar un tremendo golpe en la cara al agresor.

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En ese momento dos sujetos sin uniforme de igual se observa que se acercan al lugar, donde se aprecia que los policías y el agresor intercambian palabras y manotazos. ¡Un video indignante!