Los Aguilar preparan gira de ‘Jaripeo sin fronteras’ en México.

Tras anunciar el tradicional espectáculo ecuestre ‘Jaripeo sin fronteras’ en su edición 2023, Pepe Aguilar deja claro que, como jefe y patrón de sus hijos en este evento, no tiene miramientos con ellos en cuanto a la disciplina y el orden.

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Así, no solo mantiene la calidad del show, sino que, también evita conflicto de intereses, monetarios y hasta egos, así lo dijo en entrevista exclusiva con Ventaneando.

El dueño de este espectáculo soy yo, no ellos, algún día serán ellos, pero el dueño del espectáculo... por supuesto que algún día serán ellos, estamos creando una franquicia, estamos creando una marca, pero ahorita, es mía y de mi esposa, de nadie más y en su momento... claro que son empleados, por supuesto

Entonces, tenemos que decirles y eso no tiene nada de malo, si a mí me contratan, también soy empleado del que me contrató para ir a cantar y los lineamientos que yo acepte, los voy a seguir y cumplir. Ellos también tienen lineamientos que tienen que seguir y que cumplir, no porque sean mis hijos tienen ningún tipo de influyentísimo en esta organización y te lo puede decir cualquiera de los muchachos que mandan aquí. Pero sí, luego traigo el látigo y quítese

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¿Cuándo arranca la gira de Pepe Aguilar y sus hijos? ‘Jaripeo sin fronteras’, tiene por delante 60 shows en México y en Estados Unidos, pero esperan llevarlo a Sudamérica y España, por lo pronto arrancarán gira el 4 de marzo en la monumental Plaza de toros.

A todos los amigos de Azteca, los queremos invitar, nosotros somos la familia Aguilar, vamos a estar aquí, en este maravilloso lugar que es la México con nuestro espectáculo ‘Jaripeo sin Fronteras’, 4 de marzo, no falten, para toda la familia, tres horas y más de pura mexicanidad

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