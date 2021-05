Aislinn Derbez le pinta el cabello a su hija y la destrozan.

Aislinn Derbez le pintó el cabello a su hija y las redes sociales explotaron. Kailani ahora luce el cabello color rosa y no cabe de felicidad, pero los cibernautas reclaman a su mamá el haber teñido su cabellera siendo tan pequeña.

La hija de Eugenio Derbez compartió en sus historias de Instagram, que después de mucho tiempo fue al salón de belleza, lo cual resulta común, pero que hubieran sometido a su hija a un procedimiento químico, fue lo que impactó en las redes sociales.

Aislinn Derbez habló de su separación de Mauricio Ochmann

Aislinn Derbez decidió vivir su separación con Mauricio Ochmann de manera positiva por el bien de su familia.

Y es que Kailani, a su corta edad, le dijo a su madre que quería que le pintaran el cabello como una sirena y le cumplieron su colorido deseo.

Kailani cambia a un look rosado

Según la actriz, Kailani cambió de look con un pigmento libre de químicos, por lo que su nuevo color de cabello le va a durar únicamente 8 lavadas.

Y entonces Gloria me dijo que había una gran solución, hay un pigmento natural sin químicos que le dura 8 lavadas y podrá cumplir su deseo de pelo de sirena

Más adelante, Aislinn mostró el resultado del tinte de su hija en una instantánea donde Kai trae una sonrisa de oreja a oreja por su nuevo tono en su exrubia cabellera.

Sólo le durará unas pocas lavadas pero está muy feliz (no se va a querer lavar el pelo nunca)

Hasta el momento, Mauricio Ochmann no ha reaccionado al nuevo aspecto de su hija, así que no se sabe si le agradó o desagradó el cambio de look de Kailani.

