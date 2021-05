Ella es Janick Maceta, Miss Perú, que fue llamada la reina sin corona.

Fue el pasado domingo 16 de mayo, cuando Andrea Meza se coronó como Miss Universo 2021 entre el aplauso emocionado del público latinoamericano.

Deslumbrantes rostros han desfilado por Miss Universo

La chihuahuense se convirtió en la tercera mexicana en ganar el certamen de belleza más importante, pues se le unió a Lupita Jones y Ximena Navarrete.

Sin embargo, no todo el público se entusiasmó tras ver a Andrea Meza desfilar con el despampanante vestido rojo y la joya más deseada en su cabeza.

Y es que, los internautas, querían que Janick Maceta, Miss Perú, se coronara como la verdadera Miss Universo 2021.

Janick, de 27 años, tiene una hermosa cabellera negra y ojos marrones que hipnotizaron a todo el mundo.

La joven también ayuda a una fundación llamada Little Heroes Perú, que aboga por niños violentados sexualmente.

La mamá de la peruana es maestra de inglés y su papá es policía, según confirmó en reciente entrevista para los medios de comunicación.

La belleza, inteligencia y carisma de Janick Maceta provocaron que los televidentes se enamoraran a primera vista.

Janick Maceta defiende a Andrea Meza en reciente mensaje de Instagram

Janick Maceta aceptó su derrota con mucha humildad, pues defendió a Andrea Meza con un poderoso mensaje en sus redes sociales.

La peruana pidió a los internautas parar el odio para su compañera mexicana, a quien también definió como una gran amiga.

“Me duele que la llenen de comentarios negativos, porque es mi amiga y la protegeré a como dé lugar. No se brilla apagando a otros. Nosotras somos un claro ejemplo de unión y amistad. Si me quieren y apoyan, then stop bullying”, expresó la modelo en Instagram.

Además, Janick mandó un mensaje felicitando a la mexicana: “Andrea, qué alegría haberte conocido. Que Dios te bendiga en este camino. Te quiero mucho”, concluyó.

