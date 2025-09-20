Muere influencer tras ser diagnosticada con una rara enfermedad

El mundo de las redes sociales se encuentra nuevamente de luto debido a que se confirmó la muerte de la reconocida influencer, Patricia Keller. La creadora de contenido perdió su vida luego de haber luchado contra una extraña enfermedad que es muy rara.

Hace aproximadamente un año, la influencer Patricia Keller, dio a conocer que había sido diagnosticada con una extraña y complicada enfermedad. A pesar de todos los esfuerzos, la joven de 27 años perdió la vida durante esta semana y los fans expresaron su tristeza.

De esta manera todos sus seguidores y seres queridos, se han mostrado muy consternados ante esta dolorosa situación. Patricia tenía mucha voluntad de seguir adelante pero lamentablemente perdió la batalla.

¿De qué murió la influencer Patricia Keller?

Patricia Keller era una famosa creadora de contenido y también doctora. Este mes perdió la vida, luego de haber recibido un diagnostico de un extraño tipo de cáncer que solo lo padece el uno por ciento de la población.

La joven se sometió a los tratamientos médicos y en redes sociales mostraba su lucha intensa contra la enfermedad. Fue su mamá quien contó que esta semana lamentablemente la salud de Patricia empeoró y finalmente murió.

¿Qué se sabe de la muerte de Patricia Keller?

Como mencionamos anteriormente, hace días es que se confirmó la muerte de Patricia Keller. La creadora de contenido tenía 27 años de edad cuando murió, tras ser diagnosticada con un tipo de cáncer “super raro y agresivo”.

La joven nacida en Brasil, venía luchando contra este tipo de cáncer desde el año 2024. Si bien siguió los tratamientos indicados pues estos desafortunadamente no hicieron el efecto esperado.

El pasado 14 de septiembre, la madre de la influencer contó que su hija había tenido una complicación de salud. Patricia Keller se había comunicado con su madre con motivo de despedirse y pedirle perdón. Por el momento no se sabe más nada del fallecimiento repentino.