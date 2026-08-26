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La Pura Sabrosura descubre un sabor entre Italia y México

Una propuesta gastronómica mezcla sabores italianos y mexicanos en la colonia Guerrero.

La Pura Sabrosura llegó a la colonia Guerrero para descubrir una propuesta que combina elementos de la cocina italiana y mexicana. El lugar ofrece hasta 12 variedades de pasta, acompañadas por diferentes salsas, entre ellas una preparación que se presenta como especialidad de la casa. La variedad busca reunir dos tradiciones gastronómicas en un mismo plato.

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