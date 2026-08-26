Bebbeshita teme la polémica rumbo a La Granja VIP y lo cuenta todo en Al Extremo

Bebbeshita llegó a Al Extremo para hablar sobre su participación en La Granja VIP. Aunque cuenta con experiencia, aseguró que enfrenta este nuevo reto con cautela, consciente de que cualquier situación puede generar polémica. La granjera espera mantenerse fiel a su personalidad durante la competencia y también encontrar una conexión especial con alguno de sus compañeros.