¿Qué es un mousse? La Chef Lili lo explica a detalle en clase de MasterChef 24/7 (VIDEO)

Este miércoles, previo a la gala de MasterChef 24/7, los cocineros tuvieron clase con la Chef Lili Cuéllar para comenzar las preparaciones que utilizarán en uno de los retos de la noche. En medio de la lección, Michelle le preguntó a la experta en repostería qué es un mousse. La “Maestra del fuego” explicó a detalle que se trata de una textura aireada, por lo que se le da ese nombre a diversas mezclas.