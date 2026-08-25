¡Mica Escobedo deja las comodidades por La Granja VIP! y lo cuenta todo en Al Extremo
La participante reconoce que dejar su estilo de vida será uno de sus mayores desafíos.
Mica Escobedo llegó a Al Extremo para hablar sobre su incorporación a La Granja VIP, donde asegura que busca descubrir una nueva faceta de sí misma. La participante reconoce que uno de los principales retos será dejar atrás sus comodidades y adaptarse a una dinámica completamente distinta, lejos del ritmo de vida al que está acostumbrada y con convivencia las 24 horas.