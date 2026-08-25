¡De tortas ahogadas a La Granja VIP! Así fue Al Extremo
Gastronomía, curiosidades, reportes desde CDMX y una nueva participante marcaron la emisión de hoy.
Al Extremo presentó una emisión con gastronomía, curiosidades, actualidad y entretenimiento. La Pura Sabrosura probó una tradicional torta ahogada; Alejandra Carvajal descubrió algunos secretos de los osos panda; Jorge “El Diablo” Becerril reportó una reparación y una emergencia en el Metrobús; mientras Mica Escobedo habló sobre el reto de dejar sus comodidades para entrar a La Granja VIP.