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Así fue Al Extremo: ¡De pasta italiana a La Granja VIP!

Gastronomía, un reporte desde el Centro de CDMX y una nueva participante de La Granja VIP marcaron la emisión.

Al Extremo presentó una emisión con gastronomía, actualidad y entretenimiento. La Pura Sabrosura descubrió una propuesta de pasta con influencias italianas y mexicanas en la colonia Guerrero; Jorge “El Diablo” Becerril reportó el hallazgo de un hombre sin vida en el Centro de CDMX; mientras Bebbeshita habló sobre su llegada a La Granja VIP y su intención de mantenerse fiel a su personalidad.

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