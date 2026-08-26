Así fue Al Extremo: ¡De pasta italiana a La Granja VIP!
Gastronomía, un reporte desde el Centro de CDMX y una nueva participante de La Granja VIP marcaron la emisión.
Al Extremo presentó una emisión con gastronomía, actualidad y entretenimiento. La Pura Sabrosura descubrió una propuesta de pasta con influencias italianas y mexicanas en la colonia Guerrero; Jorge “El Diablo” Becerril reportó el hallazgo de un hombre sin vida en el Centro de CDMX; mientras Bebbeshita habló sobre su llegada a La Granja VIP y su intención de mantenerse fiel a su personalidad.