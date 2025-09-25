¡Protestan desde las alturas! Activistas de Greenpeace se manifestaron en la Estela de Luz
Culpando al Tren Maya de daños irreparables en la selva, activistas de Greenpeace se manifestaron en la Estela de Luz. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.
TV Azteca
Varios activistas integrantes de Greenpeace se manifestaron en todo lo alto de la Estela de Luz. Con base en el reporte de ‘El Diablo’ Becerril, los manifestantes que colgaron una gran manta exigían protección a la selva maya por daños irreparables que afectan, entre otras cosas, al hogar del jaguar.
Galerías y Notas Azteca UNO