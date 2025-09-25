inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Al Extremo
Video

¡Protestan desde las alturas! Activistas de Greenpeace se manifestaron en la Estela de Luz

Culpando al Tren Maya de daños irreparables en la selva, activistas de Greenpeace se manifestaron en la Estela de Luz. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.

Al Extremo
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Varios activistas integrantes de Greenpeace se manifestaron en todo lo alto de la Estela de Luz. Con base en el reporte de ‘El Diablo’ Becerril, los manifestantes que colgaron una gran manta exigían protección a la selva maya por daños irreparables que afectan, entre otras cosas, al hogar del jaguar.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×