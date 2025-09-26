“Tata”, el sensual y letal personaje de Susana Zabaleta en “Rosario Tijeras 4”

Cada día que pasa estamos más picados con la temporada 4 de “Rosario Tijeras”, que actualmente se transmite por la señal de Azteca UNO. Ya hizo su aparición “Tata”, uno de los personajes más enigmáticos y amenazadores que hemos visto en la serie. Es interpretado por Susana Zabaleta, y a continuación te contamos más sobre este complejo papel.

¿Quién es Don Américo? El personaje favorito de muchos en Rosario Tijeras 4 [VIDEO] Los actores principales de Rosario Tijeras 4 ya tienen a su personaje favorito de la temporada y te sorprenderá cuál es el que más se menciona.

Quién es “Tata”, el personaje de Susana Zabaleta en “Rosario Tijeras 4”

En esta nueva temporada de “Rosario Tijeras”, están apareciendo diversos adversarios desafiantes para el personaje de Bárbara de Regil. Entre ellos se encuentra “Tata”.

Esta mujer es una poderosa narcotraficante cuyo nombre resuena con fuerza en los círculos criminales del país; su imperio lo oculta con la fachada de una tienda de ropa de la que es dueña. Aunque a simple vista es intimidante y tiene una elegancia muy inquietante, su crueldad va mucho más allá.

Es un hecho que “Tata” significará un gran problema tanto para “Rosario” como su hija adolescente, “Ruby”. Sin embargo, queda por ver si logrará afectarlas de alguna manera o cómo serán capaces de vencerla.

Una dupla actoral entre Bárbara de Regil y Susana Zabaleta no era algo que esperábamos ver en “Rosario Tijeras”, pero sin duda lo necesitábamos y ahora queremos ver mucho más de ellas.