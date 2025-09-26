Jorge “El Burro” Van Rankin pide que lo metan a La Granja VIP con Jawy y Alfredo Adame

Todavía quedan muchas revelaciones de los granjeros que formarán parte de La Granja VIP, quienes dejarán todos los lujos para probarse en un entorno completamente ajeno a ellos. Lo que no esperábamos era recibir solicitudes abiertas de entrar al nuevo reality show de TV Azteca, así como le hizo Jorge “El Burro” Van Rankin.

Jawy invita a “El Burro” Van Rankin a La Granja VIP, y él pide su lugar

En una entrevista reciente para el podcast “En Estado Burresco”, Jawy Méndez platicó cuáles son sus expectativas antes de entrar a La Granja VIP. “El Burro” preguntó quiénes son todos los granjeros que participarán, pero para el momento en que se grabó la conversación Jawy solo sabía de su confirmación, la de Alfredo Adame y Kim Shantal.

Platicaron sobre Alfredo Adame, con quien “El Burro” Van Rankin tuvo momentos bastante tensos en una grabación de su podcast. Jawy invitó al conductor a pedir su lugar en La Granja VIP, para aventarse “unos tiros con Adame”.

Inicialmente Van Rankin solo respondió sobre Adame que “ese g$%y no sabe pelear” pero, ante la insistencia de Jawy, decidió pedir formar parte del nuevo reality show de TV Azteca. “Tío Richie, métame a La Granja, y vamos a prender la pin… granja”, dijo.

Jawy Méndez confesó que siente bastante incertidumbre y está “bastante nervioso” de entrar al reality show, sobre todo porque no sabe todavía quiénes serán los otros granjeros que lo acompañarán. “Voy contra 15 locos”, mencionó.

Sobre Alfredo Adame, Jawy contó que solo ha convivido con él una vez y “pensaba que Adame era lo que tiene la gente en la mente, llegué y me pareció buen tipo”. El conductor de Venga La Alegría Fin De Semana reveló que sus seguidores le han dicho: “o hacen una dupla bien cabr&%$ contra todos, por su forma de ser, o se van a muerte”.

“El Burro” Van Rankin aplaudió la paciencia que caracteriza a Jawy y le dijo que eso sería una gran fortaleza en el nuevo reality show.

Jawy también contó cuáles son los principales retos que le esperan. “Entramos a una granja, literal. Puercos, caballos y vacas”, dijo. Asimismo, explicó que los granjeros deberán preparar su comida desde cero. “Cortas tu leña, porque no es una estufa en la que vas a abrirle al gas y prender un botón. Cortas tu leña, haces fuego en una estufa de leña, y cocinas”.

Al preguntarle Van Rankin si cree ganar La Granja VIP, Jawy respondió: “pues espero que sí, si no pa’qué me meto”.