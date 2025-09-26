Estos 5 apellidos provienen de la realeza española; ¿cuáles son?

La nación mexicana hoy es lo que es gracias a la mezcla de culturas provocadas por la invasión española concretada hace siglos. Hoy día para los nacionales es realmente inconcebible la idea de una nobleza o familia real, sin embargo estos cinco apellidos con los que se convive todos los días podría tener una conexión con el legado de los reyes en España y sus distintos territorios conquistados en el pasado. Por eso aquí está la curiosa información al respecto.

¿Cuáles son los cinco apellidos que tienen conexión con la realeza española?

Cada una de estas dinastías tienen su particularidad y por ello hay una pequeña sinopsis de la historia de cada uno de los apellidos.

Villanueva - La historia de esta familia proviene de un asunto geográfico, también conocido como toponímico. Y es que es un claro ejemplo de la relevancia que se tenía sobre las propiedades, pues habla de un tema de identificación de la familia con el sitio donde se encontraban.

Villanueva - La historia de esta familia proviene de un asunto geográfico, también conocido como toponímico. Y es que es un claro ejemplo de la relevancia que se tenía sobre las propiedades, pues habla de un tema de identificación de la familia con el sitio donde se encontraban.

Flores - Esta familia tiene sus orígenes en Asturias e incluye la historia del infante don Aznar Fueral, hijo del rey Fruela II. Esto provocó que estuvieran cercanos a la nobleza española, ayudando directamente al cuidado del territorio y la consolidación de la monarquía.

Haro - Dicha dinastía está arraigada a la región de La Rioja, quienes a su vez concretaron lazos estrechos con la Corona de Castilla. Su relevancia en la península ibérica abarcó ámbitos como lo político y lo económico. Eran una familia influyente entre la nobleza feudal.

Ortiz - Esta familia estuvo siempre relacionada al arte de la caballería española. Por ello fueron relevantes en la época de la Edad Media. Además, forjaron una labor enorme en las labores de identificación cultural del país. El apellido es de origen vasco

Lara - Esta tradición familiar procede de la región de Burgos. Tienen relación con los Reyes Godos y los Condes de Castilla. Por eso siempre estuvieron relacionados con la nobleza y tuvieron total influencia en el legado de la cultura y las tradiciones del país.

¿Qué otros apellidos tienen relación con la nobleza española?

Otros ejemplos que probablemente se encuentran menos entre la población mexicana, pero que también se conocen, son los apellidos Alcalá, Marqués (o sus derivados), Contreras, Benavides y Moya. Allí cada uno también tiene sus respectivos orígenes y se podrían tratar en otra oportunidad.