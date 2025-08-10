Al Extremo Fin de Semana | Programa 10 de agosto del 2025
Al Extremo Fin de Semana, el gran programa que te llevará de la adrenalina hasta la risa... ¡No te pierdas ni un segundo de nuestros segmentos!
Celebramos el cumpleaños de nuestro querido Fernando Lozada y su público le mandó mucho, mucho amor.
¿Se te antojan unas chimichangas? El chef Rahmar Villegas nos comparte una de sus mejores recetas para el antojo de garnachas.
La Bruja Zulema comparte un ritual para la abundancia.
Una sopa que lleva… ¿45 años cocinándose? Chécate este platillo originario de un local de Tailandia considerado como “irresistible”.
Conoce la historia de la tienda de dulces embrujada ubicada en Guadalajara, Jalisco donde entidades de otro mundo han sido captados.
Arly, el joven que se ha interpuesto a las adversidades quien hizo historia en los juegos paralímpicos.
Galerías y Notas Azteca UNO