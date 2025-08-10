Esta moneda de 2021 cualquiera podría tenerla y vale una fortuna para los expertos en numismática

Monedas que parecen simples pueden esconder grandes sorpresas , y en el mundo de la numismática —hobby de coleccionar y estudiarlas— hay un caso que está llamando mucho la atención: una moneda de 20 pesos del 2021 que podría valer hasta 4.5 millones de pesos. Lo increíble es que cualquiera podría tenerla guardada en un cajón o perdida entre el cambio, sin imaginar que para los expertos es una verdadera joya.

Y es que en Mercado Libre, un vendedor afirma que su ejemplar tiene este exorbitante precio debido a su estado de conservación y características.

(ESPECIAL) Este es el precio de la moneda de 20 pesos conmemorativa que venden en Mercado Libre.

¿Cómo es la moneda de 20 pesos que vale muchísimo?

Esta moneda es uno de los ejemplares conmemorativos y coleccionables que lanzó el Banco de México (Banxico) para conmemorar el Bicentenario de la Independencia Nacional. Seguramente la has visto, pues tiene en el reverso impreso 3 caras de personajes que fueron importantes en este hecho histórico:

Miguel Hidalgo.

José María Morelos.

Vicente Guerrero.

Estos aparecen junto a la leyenda “Libertad” y el Ángel de la Independencia en la parte superior. También se puede leer “Bicentenario de la Independencia Nacional en el lado superior del anillo, mientras que en el inferior viene el valor “$20” y el año “2021”.

(ESPECIAL/Numista) Estas son las dos caras de la moneda de 20 pesos conmemorativa del bicentenario.

Otra característica destacable de esta moneda conmemorativa, es que es dodecagonal, es decir, que tiene 12 lados. Banxico subraya que estas divisas están fabricadas en aleación de alpaca plateada en el centro y bronce y aluminio para el anillo.

¿Cuánto vale realmente la moneda de 20 pesos del Bicentenario de la Independencia de México?

Aunque su valor puede aumentar considerablemente de acuerdo a las características que presenta, su estado de conservación y otros errores, un ejemplar de este tipo suele oscilar entre los $300 y $500 pesos, según expertos de la plataforma Numista. De hecho, en eBay hay una oferta de una moneda similar, en solo $28 dólares, es decir, unos $521.17 pesos mexicanos.

Para saber si tu moneda vale esto o mucho más, te recomendamos acudir a una casa de numismática especializada en el análisis de estos objetos, para que le den un valor acertado a tu moneda. Incluso, allí mismo te la pueden comprar.