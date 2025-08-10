Elenco de Rosario Tijeras está de luto, muere querido actor

Por la noche del sábado, se comunicó la triste noticia sobre la muerte del actor Juan Carlos Ramírez, quien participó en la última temporada de “Rosario Tijeras”.

La noticia fue confirmada una vez que su agencia representante “I AM This”, publicara un mensaje de despedida del actor de 38 años de edad.

“Tu calidez, pasión y compromiso lo llevaremos en el corazón”, se lee en la publicación.

Horas más tarde, esta misma cuenta posteó una imagen del funeral de Juan Carlos Ramírez Ayala, mismo que lució acompañado de familiares y seres queridos.

Imágenes tomadas de la cuenta de Instagram de I AM This, agencia representante I AM This, agencia representante vía Instagram

¿Quién fue Juan Carlos Ramírez?

Fue un actor mexicano quien destacó en los últimos años en la actuación, además de haberse dedicado a la arquitectura y en al emprendimiento, pues en año 2016 fundó la marca de ropa artesanal huichol AHÓ.

Poco a poco se hacía de grandes papeles dentro de la pantalla, se le recuerda por su aparición en el programa “Lotería del Crimen” y uno de sus últimos proyectos fue en la serie próxima a estrenar de “Rosario Tijeras 4”, donde interpretó el papel de el Chivo.

¿De qué murió el actor?

Su misma agencia que lo representaba compartió que Juan Carlos falleció hace pocos días a causa de una aneurisma cerebral.

Por ahora, tanto la agencia como su familia se han limitado a compartir más detalles sobre este delicado hecho.

