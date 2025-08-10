inklusion logo Sitio accesible
Al Extremo Fin de Semana | Programa 9 de agosto del 2025

Al Extremo Fin de Semana, el programa donde irás desde la adrenalina hasta la risa... ¡No te pierdas ni un segundo de nuestros segmentos!

Al Extremo
Videos que le han dado la vuelta al mundo.
¿Un cuerpo de agua que era un portal a un mundo alterno? Alejandra Carvajal cuenta la leyenda del “Lago Espejo”.
El chef Rahmar Villegas nos presenta una exquisita y saludable receta para un salpicón de res con las Tres B’s.
Siempre en fachon, nunca en Fachas: ¡No te pierdas a las mascotas con más estilo de todo el mundo.
Super humanos, conoce a este grupo de personas que logra. hazañas que pocos pueden hacer.

