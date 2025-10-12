Al Extremo | Programa 11 de octubre del 2025

Este sábado 11 de octubre, en Al Extremo, Fer Lozada exploró La Granja VIP y mostró a detalle como vivirán las y los ‘granjeros’ durante las próximas 10 semanas; el chef Rahmar Villegas preparó un clásico mache de 60 centímetros; Jorge ‘El Diablo’ Becerril expuso como elementos policiacos detuvieron a un grupo de sujetos que se encontraban roban autopartes en la alcaldía Coyoacán; la bruja Zulema analizó las evidencias que hay de las supuestas apariciones de la Llorona.

