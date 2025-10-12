La playa de México que solo puedes visitar unos minutos al día (y pocos lo logran)

Si te dijéramos que hay una playa en México que solo puedes disfrutar por unos minutos al día, seguro piensas que es exageración, ¿verdad? Pues no, existe y es tan mágica que parece sacada de un sueño. Estamos hablando de la Playa del Amor, o como muchos la conocen, Playa Escondida, un pequeño paraíso escondido en las Islas Marietas, Nayarit.

¿Dónde está la Playa Escondida de México?

Este lugar está dentro del Parque Nacional Islas Marietas, al norte de la Bahía de Banderas. Para llegar, primero debes tomar una lancha desde Puerto Vallarta o Punta de Mita; el viaje dura alrededor de una hora y, de verdad, es todo un espectáculo: delfines saltando, mantarrayas surcando el agua y, si tienes suerte, alguna ballena jorobada nadando cerca.

El camino ya te prepara para lo que viene: nada más ver la cueva, sabes que vas a vivir algo único.

Por qué solo puedes estar unos minutos en esta playa de México

Aquí está lo interesante: solo puedes quedarte 20 minutos dentro de la playa. Sí, apenas un parpadeo, pero suficiente para sentir que estás en otro mundo. Esto es para proteger el ecosistema, que es súper delicado.

Canva La Playa Escondida de México está en Nayarit y solo puede visitarse por 20 minutos diarios

Y llegar no es cualquier paseo: hay que nadar o usar kayak por un túnel de agua. La primera vez que lo ves, cuesta imaginar que al final te espera arena blanca y agua cristalina como un espejito. La neta, es un premio a la paciencia y al esfuerzo.

Esta es la historia detrás de la Playa Escondida en las Islas Marietas

De acuerdo con el Gobierno de México, la abertura por donde entra la luz no es natural; durante el siglo XX, las Islas Marietas fueron usadas para pruebas militares, así que algunas formaciones podrían ser obra del hombre.

Por suerte, el explorador francés Jacques Cousteau luchó para protegerlas, y en 2005 se declararon Parque Nacional. Hoy la flora y fauna vuelven a prosperar, y cada visita es un recordatorio de por qué cuidar estos lugares es vital.

Cómo llegar a la Playa del Amor en México

Si quieres conocerla, reserva un tour autorizado. Desde Puerto Vallarta o Punta de Mita salen embarcaciones que cumplen todas las reglas del Parque Nacional.

El tour incluye snorkel, kayak y vistas de otras playas, pero para entrar a la Playa Escondida, hay que esperar la marea baja y atravesar el túnel de agua. La verdad, no siempre se puede, así que paciencia y respeto ante todo.

Quienes han logrado entrar cuentan que esos veinte minutos valen más que un día completo en cualquier otra playa. Y cuando estás allí, bajo el sol que entra por la cueva y rodeado de agua turquesa, olvidas todo lo demás. Es recomendable llevar la cámara lista desde antes de saltar al agua.