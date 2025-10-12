Esta es la colonia más insegura de Guadalajara, según la IA: ni de chiste pases por allí

Guadalajara es una ciudad vibrante, llena de cultura y barrios pintorescos, pero no todos son igual de seguros. Según un análisis de la inteligencia artificial (IA) de ChatGPT, algunas zonas tienen mayor riesgo de delitos. En esta nota te contamos cuál colonia es la más insegura y peligrosa, qué dicen los vecinos y cómo puedes cuidarte al transitar por la ciudad.

¿Cuál es la colonia más insegura de Guadalajara según la IA?

La inteligencia artificial identificó a la colonia Lomas del Paraíso como una de las más conflictivas de Guadalajara. Pero más allá de los algoritmos, los vecinos cuentan historias que confirman la alerta.

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Lomas del Paraíso tiene un número de reportes por robo y violencia superior al de otras colonias de la ciudad, lo que coincide con la percepción de quienes viven ahí.

Canva ¿Cuál es la colonia más insegura de todo Guadalajara?

¿Por qué esta colonia de Guadalajara es considerada peligrosa?

Expertos en criminología urbana coinciden en que la inseguridad en algunas zonas de Guadalajara se debe a factores sociales y urbanos. Calles mal iluminadas, comercios pequeños sin vigilancia y el tránsito irregular de personas durante la noche hacen que los delitos sean más frecuentes.

El diario local El Informador menciona que, además, la presencia policial es irregular. Esto provoca que los vecinos se sientan desprotegidos y que muchos prefieran no salir a ciertas horas. Juan, un comerciante local, comentó: “Uno aprende a cerrar temprano y a no dejar la tienda sola. La vida aquí obliga a cuidarse mucho.”

¿Qué precauciones tomar si visitas Guadalajara?

Si necesitas ir a alguna de estas colonias tapatías, se recomienda:



Evitar caminar solo por calles oscuras o poco transitadas.

Usar transporte seguro y autorizado, como taxi o apps confiables.

confiables. Mantén tus pertenencias cerca y a la vista.

Pide recomendaciones a personas que conozcan bien la zona antes de ir.

El ayuntamiento tapatío señala que, aunque ciertas colonias tienen mayores riesgos, la prevención y la prudencia pueden ayudar a evitar problemas.

¿Qué otras colonias de Guadalajara tienen alerta de seguridad?

Además de Lomas del Paraíso, los análisis señalan que Oblatos, Santa Cecilia y Miravalle también presentan índices altos de robos y violencia. Son barrios con urbanización densa, comercios informales y reportes frecuentes de delitos menores.

Medios locales recomiendan a los ciudadanos mantenerse informados sobre los reportes de seguridad y colaborar con las autoridades si observan situaciones sospechosas.