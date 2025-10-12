Novia de Fede Dorcaz protagoniza pelea tras asesinato del cantante

El tema sobre la muerte de Fede Dorcaz ha sorprendido a todos, por la forma en que ocurrieron los hechos y la información que se ha compartido en las últimas horas. Por ahora, la novia del cantante, Mariana Ávila, se encuentra sobrellevando el luto de su lamentable pérdida.

Sin embargo, Mariana se encuentra en el ojo del huracán, puesto que protagonizó una fuerte pelea con unos usuarios en redes sociales tras el asesinato del cantante. Para que sepas qué fue lo que se comentó, te explicaremos cómo ocurrieron los hechos al respecto.

¿Cómo inició la discusión en redes sociales?

La novia de Fede Dorcaz, en su cuenta de X (antes Twitter) dejó un emotivo mensaje de despedida, donde explicaba parte de lo que había ocurrido durante el asesinato del cantante, mencionando lo siguiente:

Mi fede iba solito manejando hacia su casa después de estar juntos, íbamos hablando por teléfono y llamó a sus amigos para contaré lo bien que le estaba yendo. Nunca en la vida estuvo en malos pasos. JUSTICIA NO MENTIRAS, no desvíen la información para quitar responsabilidad a lo que pasó

Siendo un fuerte momento para detallar que el motivo de su muerte, no fue por un ajuste de cuentas. En ese mismo comentario comenzó la pelea con una usuaria, que se encontraba herida, quien aseguraba que el artista iba acompañado de una mujer, reforzando la idea de una posible infidelidad y un ataque directo.

Pelea en la que no se quedó callada, explicando que ella fue la primera en ir a la fiscalía, y que en caso de que la información fuera cierta, ella ya habría conocido el nombre de la tercera implicada. Pidiendo al público que deje de inventar información para dañar la imagen de su pareja.

¿Qué le pasó a Fede Dorcaz?

El jueves en la CDMX se dio a conocer la muerte de Fede Dorcaz, quien fue brutalmente asesinado mientras circulaba por la reconocida vialidad del Anillo Periférico. Por ahora, las investigaciones sobre los hechos continúan para poder encontrar a los responsables del crimen.

Dentro de lo que se sabe es que la celebridad fue atacada por individuos que viajaban en motocicleta. La novia del artista en sus redes sociales se ha encargado de pedir justicia por la joven víctima, además de hacer todo lo posible por evitar el daño a su imagen.