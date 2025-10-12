Justin Trudeau y Katy Perry son captados besándose en un paseo en Yate

Desde hace meses se escuchó el rumor sobre una posible relación entre el ex primer ministro de Canadá Justin Trudeau con la reconocida cantante Katy Perry, datos que a varios de los usuarios sorprendieron, pero después no se supo nada al respecto.

Recientemente, ambas personalidades fueron captadas besándose en un paseo en Yate, fotografías que ya han dado la vuelta a las redes sociales internacionales. A continuación, te detallaremos todo lo que se sabe sobre el nuevo romance que nace.

¿Quién es la pareja actual de Katy Perry?

Recordemos que el último romance de Katy Perry, fue con el actor Orlando Bloom, noviazgo que duró varios años, y de donde nació su hija Daisy Dove Bloom. Su separación ocurrió en junio del 2025, eliminando todos sus planes de boda, puesto que ya estaban comprometidos.

Ahora la cantante, inicia una nueva etapa al darse a conocer imágenes donde se le ve muy abrazada a Justin Trudeau mientras realizaban un paseo en Yate. Las fotos fueron captadas por un turista en la costa de Santa Bárbara (California), evidencia que fue publicada en Daily Mail.

Vemos a ambas personalidades disfrutando del paisaje, muy abrazados y besándose, creando múltiples reacciones por parte del público que ha visto las imágenes. Muchos pudieron corroborar que era el exministro por el tatuaje que tiene en su brazo izquierdo. Aunque no se ha anunciado formalmente su noviazgo después del paseo en Yate, varias fuentes han declarado que hay un fuerte interés mutuo.

¿Está casado Justin Trudeau?

Tanto Katy Perry como Justin Trudeau, se encuentran solteros, aunque ambos no han explicado nada públicamente sobre su posible nueva relación. Rumores que existen desde julio del 2025, después de verlos en un restaurante durante una gira musical de la cantante, momento clave para empezar a verlos juntos.

Trudeau estuvo casado con Sophie Grégoire, matrimonio que duró 18 años, donde nacieron sus 2 hijos. La separación ocurrió en el 2023, donde el exministro comentó la decisión en sus redes sociales, detallando que fue una decisión que fue tomada entre ambos.