Al Extremo | Programa 12 de octubre del 2025

Este domingo, en Al Extremo, el chef Rahmar Villegas preparó un budín de plátano; Jorge ‘El Diablo’ Becerril expuso las dificultades que podrían enfrentar los repartidores de delivery en la Ciudad de México, pues, a uno de ellos, le robaron su bicicleta, con la que se encontraba laborando, por suerte, elementos policiacos dieron con el delincuente; la bruja Zulema explicó los pasos a seguir para terminar, de una vez por todas, con una relación. Rumbo al estreno de La Granja VIP, Fer Lozada contó su experiencia en las primeras 24 horas del reality de TV Azteca que arranca a las 20:00 horas de este 12 de octubre.