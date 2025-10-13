¿Quiénes son los participantes favoritos de la gente en La Granja VIP? Ver estreno EN VIVO y GRATIS hoy domingo 12 de octubre

¡Comienza la aventura! No hay día que no se llegue y fecha que no se cumpla y este domingo 12 de octubre de 2025 al fin se estrena La Granja VIP, en donde podrás disfrutar de las grandes aventuras que varias celebridades vivirán en el nuevo reality show de TV Azteca, en donde dejarán de un lado la farándula para cumplir con labores de granjeros, lo que pondrá a prueba varias de sus habilidades, sin embargo, la gente también será un protagonista y por supuesto te llevaremos EN VIVO y GRATIS todos los detalles de la gala a través de aztecauno.com.

Parcipantes de La Granja VIP confirmados hasta el día de HOY domingo 12 de octubre

Hasta el momento ya conocemos el nombre de 11 participantes para La Granja VIP, en donde entre algunos otros hay nombres reconocidos en la farándula como el de Alfredo Adame, Alberto del Río “El Patrón”, Lis Vega, Kim Shantal, la cantante Carolina Ross, etc.

Participantes de La Granja VIP:



Alfredo Adame Jawy Méndez Kim Shantal Sandra Itzel Alberto del Río “El Patrón” César Doroteo “Teo” Manola Díez Kike Mayagoitia Carolina Ross Lis Vega Omahi

La Granja VIP, horario y cómo ver EN VIVO y GRATIS el estreno HOY domingo 12 de octubre

Recuerda que la gala y el gran estreno de La Granja VIP podrás disfrutarlo EN VIVO y GRATIS este domingo 12 de octubre de 2025 en punto de las 8:00 pm tiempo del centro de México a través de Azteca UNO de tu televisión abierta y en el sitio web de aztecauno.com, todo esto en compañía de nuestro conductor de élite como lo es Adal Ramones, además de todos los granjeros que desde el primer día darán de qué hablar.

Sigue además los comentarios de la gente, que como siempre será protagonista y tendrá a sus favoritos para ganar en La Granja.