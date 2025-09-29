inklusion logo Sitio accesible
Al Extremo | Programa 27 de septiembre del 2025

‘El Diablo’ Becerril expuso cómo han beneficiado las cámara de videovigilancia y Alejandra Carvajal nos habló de la leyenda del conejo en la Luna.

Crédito: TV Azteca

En la edición de Al Extremo del 27 de septiembre del presente año, el chef Rahmar Villegas nos enseñó a preparar una lasaña de camarones; Jorge ‘El Diablo’ Becerril expuso que, en la colonia Renovación de Iztapalapa, elementos de seguridad de la Ciudad de México detuvieron a un ladrón que trabajaba en un taxi robado; mientras que Alejandra Carvajal nos contó la leyenda del conejo en La Luna.

