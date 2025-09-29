Famosa influencer muere a los 30 años por presentar dolor de cabeza

Reconocida influencer venezolana de 30 años, después de acudir al médico por presentar dolor de cabeza, falleció repentinamente. Una situación que ha sorprendido a sus seguidores por la forma en que se desarrolló su malestar, provocando la muerte inesperada de la creadora de contenido.

Por ahora las autoridades han compartido algunos detalles sobre su deceso, los cuales te revelaremos para que obtengas toda la información sobre el tema. Así que no te vayas para que no pierdas todos los detalles al respecto.

¿Qué influencer murió a sus 30 años?

Paola Caldera en redes sociales era una reconocida influencer venezolana, quien en sus cuentas oficiales se destacaba por subir imágenes y videos de su estilo de vida. Lamentablemente, la joven había sido diagnosticada con leucemia, una enfermedad con la que luchó durante varios años.

En sus redes sociales oficiales se compartieron imágenes sobre la creadora de contenido, anunciando que hace una semana a sus 30 años había fallecido. Dentro de sus experiencias, explica que cuando fue diagnosticada, se debió a un dolor de cabeza que fue persistente durante varios días, siendo recibida por profesionales de la salud y descubriendo la terrible enfermedad que tenía.

Dentro de la publicación que se hizo, vemos varias fotos de la joven mostrando su vida, presumiendo su hermoso cabello largo e imágenes acompañadas de sus hijos, donde se lee el siguiente texto:

"…La leucemia pudo apagar su presencia física, pero jamás la huella que dejó en nuestros corazones…”

Son muchos los seguidores y usuarios que se han encargado de enviar sus mensajes a la publicación, lamentando la terrible noticia y enviando todas sus condolencias a la familia de la creadora de contenido, acompañándolos en su dolor.

¿La leucemia es curable?

El American Cancer Society, explica que la leucemia es un tipo de cáncer en la sangre, detallando que pocas veces se puede curar, aunque hay muchos pacientes que con el tratamiento adecuado pueden vivir varios años sin ningún problema. Todo depende de la variante que tenga.

Por ahora las redes sociales se encuentran de luto por la triste noticia sobre la muerte de la influencer a sus 30 años, quien al sentir dolor de cabeza fue diagnosticada por la terrible enfermedad.