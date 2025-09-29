Jawy Méndez pidió tips para sobrevivir en una granja… ¡y esto le respondieron!

Jawy Méndez es una de las celebridades más emocionadas por formar parte de La Granja VIP y, para demostrar que su compromiso con el sombrero va en serio, consiente a sus 3 millones de seguidores de Instagram con toda clase de divertidas dinámicas: ¡ahora pidió tips de supervivencia campirana y recibió dos consejos bastante curiosos!

¿Qué consejos le dieron a Jawy Méndez para sobrevivir en una granja?

Si bien Jawy Méndez no es ningún novato en el mundo de los realities , nuestro querido conductor de Venga la Alegría sí está algo “verde” en el mundo campirano ya que él creció en la ciudad y no tiene mucha experiencia granjera; sin embargo, todo apunta a que esto no significa una dificultad para él... ¡quiere ganarse el premio final de La Granja VIP y está dispuesto a todo!

Por ello, Jawy se hizo presente en sus historias de Instagram con una petición divertida : ¡le pidió consejos a sus fans para que su experiencia en La Granja VIP no fuera tan desagradable, sobre todo a la hora de cuidar animales! “Denme tips para sobrevivir a la granja”, escribió.

Al final, Jawy Méndez reposteó dos consejos que seguramente le servirán mucho: “Nada de tenis”, le escribió uno de sus seguidores, mientras que otro le recomendó tener cuidado con los toros ya que son muy bravos: “Si te topas con un toro y se te queda viendo no te le acerques”, le recomendaron... ¿tu agregarías alguno en especial?

Como ves, Jawy Méndez no quiere que La Granja VIP sea una experiencia sólo para él , sino que busca que sus fans se involucren en el reto con toda clase de dinámicas que apuntan a la convivencia y al juego en lugar de las confrontaciones... ¡estamos seguros de que será todo un agasajo verlo en acción!

Además de pedir tips, Jawy Méndez subió un nuevo carrusel de fotos en “modo granjero” para demostrar que el asunto va en serio y que él está realmente ansioso por comenzar su aventura en La Granja VIP en compañía de otras celebridades unidas por un solo objetivo: llegar a la final, ¿pero quién lo logrará?

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

La Granja VIP con todo el carisma y la pasión de Jawy Méndez por los retos extremos se estrenará el próximo domingo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO, las actividades confirmadas para toda la semana son las siguientes: