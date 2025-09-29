“Por mí tragan": Christian Nodal arremete contra de los tiktokers

Christian Nodal y Ángela Aguilar conforman uno de los matrimonios más famosos de Latinoamérica y de los que más polémicas protagoniza. En medio de rumores de infidelidad y las denuncias públicas de Cazzu, el artista mexicano cargó con dureza contra los tiktokers.

La música de Christian Nodal ha sabido conquistar a un vasto público nacional e internacional, pero su nombre se multiplica en los medios de comunicación y redes sociales principalmente por cuestiones polémicas. Tal parece que el artista no puede relajarse tras cada concierto que ofrece.

¿Qué polémicas rodean a Christian Nodal?

Desde que Christian Nodal confirmó su relación con Ángela Aguilar comenzó a ser blanco de duras críticas que brindaban su apoyo a su ex pareja, la cantante argentina Cazzu. Además, las denuncias públicas de ésta en relación a la manutención de la hija que comparten y el permiso para que Inti y ella puedan viajar juntas se instalaron fuertemente en la opinión pública.

Recientemente, rumores que vinculaban al cantante con una fanática volvieron a poner al joven matrimonio en primera plana. Es que un supuesto coqueteo de Christian Nodal con una admiradora en pleno concierto disparó los rumores.

¿Qué dijo Christian Nodal de los tiktokers?

En medio de todos los rumores y polémicas que se ventilan principalmente en plataformas digitales y redes sociales como TikTok, Christian Nodal arremetió contra algunos creadores de contenido. Fue en el marco de una entrevista que el artista lanzó una fuerte crítica contra los tiktokers.

“La mayoría del tiempo es pura mentira. Entonces, ya lo tomo como lo que es. Son ganas de hablar, joder y caer”, comenzó diciendo Christian Nodal. Visiblemente molesto, el cantante sentenció que “les hace bien hablar de mí económicamente. Hablar mal de mí les hace bien, mejor que hablar bien o hablar simplemente, creo es redituable y los números lo confirman”. Sus dichos han golpeado fuerte entre los internautas y aludidos por lo que este tema ha encendido un intenso debate.