“Van a verme al desnudo”: Kike Mayagoitia, el octavo granjero confirmado de La Granja VIP

Kike Mayagoitia, el octavo granjero confirmado de La Granja VIP, reveló en su presentación oficial que ya siente la adrenalina de entrar al nuevo reality show de TV Azteca: “qué miedo que te vean todo el tiempo”. Sin embargo, ya lo prometió: “van a ver a Kike al desnudo”.

Aunque ya siente la adrenalina que implica estar en un reality con formato 24/7, Kike Mayagoitia se mostró muy emocionado cuando lo confirmaron como granjero de La Granja VIP en Venga La Alegría. Confesó que aceptó la invitación inmediatamente por considerarla una oportunidad única, ya que este formato ha triunfado en 50 países y llega por primera vez a México.

Sin embargo, al conductor de Venga La Alegría lo esperan diversos retos. Para empezar, separarse temporalmente de su esposa, Cynthia de la Vega, y sus dos hijos. “Mis niños no terminan de entender bien qué va a pasar”, dijo Kike, y también confesó que en su familia son “como muéganos”. Por tal razón, “esa parte me apachurra el corazón, me duele mucho”.

Kike Mayagoitia tiene mucha experiencia como conductor, es ingeniero mecánico de profesión y hasta fue Mister Mundo en 2012, pero admitió que tiene cero antecedentes en una granja. “Yo no sé nada, voy a aprender y voy a divertirme”.

Otro gran reto es cambiar de régimen alimenticio y de ejercicio, pues desde hace 24 años ha seguido una estructura muy fija. “Fue parte de lo que cuando llegó este proyecto digo: ‘sí, voy a darme como un receso, un break a mi vida de lo que he hecho siempre’”, explicó. Sin embargo, el cambio no será fácil: “Pobres de mis compañeros de verme ahí de mal humor”.

Una fortaleza de Kike Mayagoitia, además de su carisma y excelente condición física, es que no le teme a las personalidades controvertidas. Recordó que a los granjeros que ya han sido anunciados y son conocidos por su temperamento fuerte, ya los ha entrevistado al menos dos veces y los conoce bien.