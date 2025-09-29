Al Extremo | Programa 28 de septiembre del 2025

En esta edición de Al Extremo, el chef Rahmar Villegas nos enseñó a preparar crepas dulces con mermeladas y frutas; Jorge ‘El Diablo’ Becerrill expuso cómo un grupo de gente frenar la detención deun ladrón que robó a un taxista, sin embargo, los elementos policiacos lograron su captura y se llevaron a la persona que trató de salvarlo. Además, Alberto del Río aseguró que es el mejor granjero de todos los participantes de La Granja VIP, el reality de TV Azteca que se estrenará el próximo 12 de octubre por Azteca UNO. Por su parte, Alejandra Carvajal, presentó la historia del español Josef Ajram, el ‘súper atleta de hierro’.

