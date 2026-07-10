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En Vivo

Al Extremo presenta una jornada entre historias sorprendentes y hechos de impacto

La nueva emisión de Al Extremo combinó reportajes de impacto, curiosidades de la naturaleza y la información más relevante de la Ciudad de México.

Por: Hugo Pantoja

Al Extremo llevó a la audiencia por un recorrido lleno de contrastes. Jorge “El Diablo” Becerril informó sobre las intensas lluvias que afectaron distintos puntos de la Ciudad de México y un hecho violento registrado en las inmediaciones de Garibaldi. Por su parte, Alejandra Carvajal presentó la historia de “El Gran Abuelo”, un árbol con más de 5,400 años de antigüedad que continúa sorprendiendo por su extraordinaria longevidad.

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