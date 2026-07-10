Al Extremo presenta una jornada entre historias sorprendentes y hechos de impacto

Al Extremo llevó a la audiencia por un recorrido lleno de contrastes. Jorge “El Diablo” Becerril informó sobre las intensas lluvias que afectaron distintos puntos de la Ciudad de México y un hecho violento registrado en las inmediaciones de Garibaldi. Por su parte, Alejandra Carvajal presentó la historia de “El Gran Abuelo”, un árbol con más de 5,400 años de antigüedad que continúa sorprendiendo por su extraordinaria longevidad.